Rusza rekrutacja szkół podstawowych do 2. edycji "Akademii Dobrej Energii Junior"

W roku szkolnym 2024/2025 w projekcie mogą brać udział nie tylko trzecioklasiści, ale także uczniowie klas drugich szkół podstawowych. Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane są na stronie: www.akademiadobrejenergii.org.

Ideą projektu jest zapobieganie trudnościom na obecnym i w przyszłych etapach życia dzieci dzięki kompleksowemu, wspólnemu działaniu szkoły, nauczycieli i rodziców. Program Akademii Dobrej Energii Junior obejmuje trzy moduły, które można elastycznie włączyć do realizowanej podstawy programowej: tydzień ze zdrowiem fizycznym, tydzień ze spokojną głową oraz tydzień z rozwojem umiejętności. Do pierwszej edycji, która rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, zgłosiły się 364 szkoły z całej Polski. W projekcie brały udział placówki publiczne i niepubliczne z miast oraz terenów wiejskich, w tym kilka szkół dla dzieci z niepełnosprawnościami.

- W ubiegłym roku szkolnym do Akademii Dobrej Energii Junior dołączyło 447 nauczycieli nauczania początkowego. Są to aktywni i świadomi pedagodzy, którzy rozumieją, że mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie poprawy dobrostanu polskich dzieci. Dzięki ich zaangażowaniu ponad 7800 uczniów zyskało narzędzia pozwalające lepiej zrozumieć istotę i znaczenie profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego – mówi Joanna Skoczeń, Prezes Zarządu VanityStyle, firmy, która zainicjowała projekt przy współpracy z Uniwersytetem SWPS.

– Z informacji zwrotnych, które otrzymaliśmy od nauczycieli po zakończeniu pierwszej edycji wynika, że projekt rzeczywiście wypełnia pewną lukę w systemie edukacji, która do tej pory nie była wystarczająco zaadresowana. Ponadto pedagodzy bardzo pozytywnie oceniają zakres merytoryczny i dobór materiałów dydaktycznych, dużą ilość narzędzi wspierających, a także uniwersalność programu. Co jednak najważniejsze – i ogromnie nas cieszy - już dziś zauważają zmiany w funkcjonowaniu klas lub poszczególnych uczniów – dodaje.

Akademia Dobrej Energii Junior również dla drugoklasistów

Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie, otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych pozwalających na prowadzenie zajęć z dziećmi, w tym m.in. gotowych scenariuszy lekcyjnych oraz kart pracy dla uczniów. Dzięki nim drugo- i trzecioklasiści będą mogli m.in. dowiedzieć się, jak ważne w życiu są ruch, aktywność oraz właściwe odżywianie, jak rozpoznawać emocje, a także poznają techniki radzenia sobie ze stresem oraz nauczą się dobrej komunikacji, która wesprze budowanie ich relacji z samym sobą i innymi. Organizatorzy akcji zadbali także o przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców, do kontynuowania pracy z dzieckiem również poza szkołą.

- Program został tak skonstruowany, aby z jednej strony umożliwić nauczycielom i rodzicom zdobycie aktualnej wiedzy na temat zdrowia i rozwoju dzieci, opartej na światowych raportach badawczych, z drugiej zaś dać im gotowe narzędzia do pracy, zarówno w szkole, jak i w domu – wyjaśnia dr Anna Gorgolewska, psycholog dziecięcy, badaczka i dydaktyczka Uniwersytetu SWPS, która wspiera realizację projektu od strony merytorycznej.

Pierwsza edycja Akademii Dobrej Energii Junior adresowana była jedynie do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. W związku z licznymi zapytaniami ze strony nauczycieli organizatorzy postanowili w roku szkolnym 2024/2025 rozszerzyć projekt również o drugoklasistów.

- Wiele szkół pytało o możliwość uczestnictwa młodszych klas w Akademii Dobrej Energii Junior i po konsultacjach merytorycznych podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu projektu. Dzięki temu nauczyciele nauczania początkowego, wprowadzając program w klasie drugiej, będą mogli pracować z dziećmi również w kolejnym roku szkolnym, czyli w klasie trzeciej. To ważne, ponieważ w materiałach dostępnych w ramach projektu jest dużo treści dodatkowych, które mają na celu ugruntowanie w uczniach wiedzy i postaw zdobytych na etapie wdrożeniowym – wyjaśnia Joanna Skoczeń.

Dobrostan polskich dzieci nie powinien być luksusem

Akademia Dobrej Energii Junior powstała jako społeczna inicjatywa będąca odpowiedzią na niepokojące wyniki badań dotyczące dobrostanu polskich dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Wynika z nich, że 94 proc. dzieci w wieku do 12 lat ma niewystarczający poziom sprawności ruchowej, a ponad 30 proc. uczniów ma zwolnienie lekarskie z lekcji wychowania fizycznego. Ponadto 73 proc. dzieci cierpi na wypalenie uczniowskie, 58 proc. uczniów ma problemy z rówieśnikami, a co trzecie dziecko w naszym kraju deklaruje, że ma problemy w nawiązywaniu przyjaźni. 46 proc. uczniów to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, a 75 proc. martwi się o przyszłość.

- Statystyki dotyczące problemów, z jakimi mierzą się polskie dzieci, są alarmujące. Chcemy zmienić ten stan rzeczy. Wierzymy, że psychoedukacja jest kluczem do rozwoju człowieka, dlatego ważne jest kształtowanie świadomości już od najmłodszych lat. Uczymy więc dzieci, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, tak aby w przyszłości były zdrowszymi i szczęśliwszymi nastolatkami oraz dorosłymi – mówi Joanna Skoczeń.

Problem dostrzegają również nauczyciele. Jak zauważa Marlena Bany, nauczycielka nauczania początkowego z Zespołu Szkół w Janowcu, która w ubiegłym roku szkolnym zrealizowała program Akademii Dobrej Energii Junior ze swoimi uczniami, dobrostan polskich dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i mentalnego pozostawia wciąż wiele do życzenia.

- Jest bardzo dużo dzieci, które są "odsunięte na bok" – spędzają czas przede wszystkim z elektroniką: z tabletami, z telefonami. Często nie tylko nie mają one dobrego kontaktu z rówieśnikami, ale też nie komunikują się z rodzicami, co może wynikać m.in. z braku zaufania. Nierzadko negatywnie na samopoczucie dzieci wpływają sytuacje, z którymi mają one do czynienia w domu rodzinnym. Ten brak spokoju i komfortu psychicznego przekłada się następnie na ich sposób funkcjonowania w grupie, aktywność czy też zdrowie fizyczne – mówi Marlena Bany. - Na szczęście w polskim systemie edukacji coraz więcej uwagi poświęca się problemom emocjonalnym dzieci. Sytuacja oczywiście nie jest idealna, ale pewne zmiany już są widoczne. Natomiast na pewno potrzebna jest większa ilość zajęć indywidualnych oraz lepszy dostęp do specjalistów, do których dzieci będą mieć zaufanie – dodaje.

Kamila Marszałek, nauczycielka nauczania początkowego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zauważa z kolei, że dobrostan dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego znacząco pogorszył się w trakcie pandemii COVID-19.

- Przez wiele miesięcy dzieci prowadziły bardzo bierny tryb życia, spędzając dużo czasu przed komputerami, telewizorami i tabletami. Brakowało im ruchu i kontaktu z rówieśnikami. Po powrocie do szkół okazało się, że ilość codziennych, zwykłych obowiązków jest dla nich wręcz przytłaczająca. Zarówno przymusowa izolacja spowodowana pandemią, jak też późniejsza konieczność zderzenia się z normalną rzeczywistością odbiły się negatywnie na kondycji emocjonalnej wielu dzieci – mówi Kamila Marszałek.

– Dużą rolę w powrocie dzieci do tak zwanej "normalności" odegrali nauczyciele, którzy m.in. zacieśniali współpracę z rodzicami i angażowali się w różnego rodzaju projekty zainicjowane właśnie po pandemii. Jednym z nich jest "Akademia Dobrej Energii Junior", która zwraca uwagę na dobrostan dzieci zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jako nauczyciel, który zrealizował już program ze swoimi uczniami, zachęcam innych pedagogów do uczestnictwa w projekcie – dodaje.

Rekrutacja do 2. edycji Akademii Dobrej Energii Junior

Udział w projekcie "Akademia Dobrej Energii Junior" jest bezpłatny. Za pośrednictwem strony internetowej www.akademiadobrejenergii.org mogą się do niego zgłaszać nauczyciele klas drugich i trzecich publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych. Nabór do bieżącej edycji trwa od 1 września 2024 do 31 marca 2025 r.

Inicjatorem i organizatorem Akademii Dobrej Energii Junior jest VanityStyle Sp. z o.o. Projekt realizowany jest we współpracy z SWPS Innowacje – spółką celową Uniwersytetu SWPS. Honorowymi patronami są Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronatem objęło program Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Karta Praw Dziecka w Biznesie. Od samego początku akcję wspiera NODN Supernauczyciel.pl.

Materiał sponsorowany przez VanityStyle Sp. z o.o.