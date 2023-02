Ruszyła międzynarodowa akcja społeczna wspierająca ukraińskie kobiety w ciąży

Minął rok odkąd Rosja brutalnie zaatakowała i zdestabilizowała kraj, niszcząc infrastrukturę oraz obiekty energetyczne. Odczuwają to nie tylko placówki oświatowe, handlowe, ale i budynki mieszkalne czy medyczne. Odczuwają to także przyszłe matki, które spodziewają się dzieci. Wspomniany brak stałego dostępu do prądu czy infrastruktury, której zniszczenia szacowane są dziś na niemal 100 mld dolarów, utrudniają codzienną hospitalizację i opiekę nad potrzebującymi tego kobietami. Pacjentki nie mogą w pełni korzystać z zaplecza medycznego, wiele z nich nie ma nawet jak dojechać do placówek. Stacjonarne urządzenia dostępne w szpitalach nie zawsze są skuteczne; na domiar złego ilość medyków w ukraińskich szpitalach drastycznie maleje. Ukraińskie kobiety w ciąży zostają z tym problemem całkowicie same. Sytuacja staje się tragiczna, kiedy kobieta traci dziecko tuż przed porodem: z powodu zbyt późnych badań KTG lub ich całkowitego braku.