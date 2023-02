Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu "Hotelu Paradise". Klaudia El Dursi pokazała pierwszą, zjawiskową kreację z planu

Klaudia El Dursi w oszałamiającej kreacji

Klaudia El Dursi pokazała się w długiej do ziemi, śnieżnobiałej sukni. Opięty na biodrach materiał rozszerzał się u dołu. Uwagę zwracał głęboki dekolt, cienkie ramiączka zwane "spaghetti stripes" oraz dodatkowy tren. Krój idealnie podkreślił sylwetkę prowadzącej. Ta suknia to synonim delikatności, klasy i minimalizmu. Klaudia El Dursi dobrała do niej subtelną biżuterię – złotą z drobnymi, czarnymi koralikami.