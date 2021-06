Rywalki jego dzieci. Kiedy nowy partner rodzica krzywdzi dziecko

- W odpowiedzi usłyszałam, że to ja mam problem i moje dziecko jest zaniedbane i będzie jej lepiej z ojcem. Ta kobieta śmiała się wtrącać i dysponować losem mojego dziecka! Nawet ogłupiały ojciec się skrzywił. Najpierw zdobyła zaufanie mojej córy, a potem namówiła do zwierzeń i zmanipulowała ją — opowiada. Na szczęście córka Ewy stając przed realną wizją przeprowadzki do ojca i jego partnerki uznała, że to by było nielojalne względem matki, która ją wiele lat wychowała sama. - Moja córka to mądra młoda kobieta. Poszła po rozum do głowy i szybko się otrząsnęła. Na dowód tego, że intrygantka miała złe zamiary, świadczyło to, że po tym, jak córka odmówiła zamieszkania z nimi, natychmiast zmieniła się o 180 stopni i "przyjaźń" się skończyła — kwituje.