Rząd chce wypowiedzieć konwencję antyprzemocową. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował swój raport

PiS szykuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, która pomaga w zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ich zdaniem to przykrywka to promocji treści gender.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marlena Maląg liczy na współpracę z resportem sprawiedliwości (East News)