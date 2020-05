Karolina Korwin Piotrowska ma apel do premiera Morawieckiego. "Trudno będzie znieść kolejny idiotyczny celebrycki 'challenge'"

Karolina Korwin Piotrowska na swoim profilu na Instagramie odniosła się do polskiej odsłony #CucChallenge. Wystosowała ironiczny apel do premiera Mateusza Morawieckiego, by przywrócił celebrytom ich ścianki, bo izolacja nie wpływa na nich dobrze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Karolina Korwin Piotrowska o #CucChallenge (ONS)