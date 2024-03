Rzadki widok: Kasia Tusk w sportowych butach. To hitowy model na wiosnę

Katarzyna Tusk przyzwyczaiła nas do tego, że uwielbia dodatki z górnej półki. W szafie ma między innymi kultową torebkę Chanel, czółenka od tego samego domu mody czy śniegowce, za które trzeba zapłacić fortunę. Teraz fanki zwróciły uwagę na buty, w których blogerka wybrała się na spacer po parku.

Tusk postawiła na buty adidas Samba OG, których cena wyjściowa to około 550 zł. W świecie mody mają świetne notowania już od zeszłego roku – w tych sneakersach pokazały się już takie ikony, jak Hailey Bieber czy Kendall Jenner. Szukasz idealnych butów sportowych na wiosnę 2024? Zainspiruj się Kasią Tusk i postaw na sportowe buty, które będziesz nosić do wszystkiego.

To ulubione sneakersy wielu celebrytek i gwiazd mody ulicznej z całego świata. Są uwielbiane za swoją prostotę i design inspirowany latami 90., a co za tym idzie – za uniwersalność. Takie sneakersy, zwłaszcza w kolorze białym, na jaki postawiła Tusk, pasują (zaufaj nam na słowo) do wszystkiego. Możesz je nosić z sukienką w kwiaty lub z jeansami straight i minimalistyczną kurtką z pikowaniem - jak blogerka.