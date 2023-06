Rzadko pokazują się razem. Nie każdy wie, kim jest jego żona

Artur Barciś to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Sławę przyniosła mu rola w filmie "Znachor", a także program "Piątek z Pankracym". Młodsi widzowie na pewno będą kojarzyć go z serialu "Miodowe lata" gdzie wcielił się w rolę Tadeusza Norka, a także dzięki postaci Arkadiusza Czerepacha z "Ranczo". Aktor zagrał łącznie w ponad 80 filmach i sztukach teatralnych, oprócz tego jest szczęśliwym ojcem i oddanym mężem. Gdy tylko spotkał Beatę, od razu wiedział, że to miłość jego życia. Ich historia do dziś wzbudza podziw wśród fanów.