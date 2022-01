"Rzeź, a nie cud narodzin". Elżbieta kolejne dziecko chce urodzić w domu

Dziewczynka przyszła na świat w czasie pandemii. – Najgorsze było doświadczenie samotności. Mimo że w trakcie nie czułam bólu fizycznego, pojawiły się inne zgrzyty. Podczas skurczów podawano mi dokumenty do podpisu, czym mocno się stresowałam. Wiem, że to standardowa procedura, ale to był początek drugiej fazy porodu, gdzie skurcze przybierały na sile i ciężko było się skupić, a co dopiero podpisywać papiery – mówi nam Elżbieta.