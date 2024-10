Rzucił się na żonę. Po wszystkim trafił na przymusowy odwyk

Sharon i Ozzy Osbourne są małżeństwem od ponad 50 lat. Doczekali się dzieci oraz wnucząt. Historia ich bliższej znajomości sięga dość mrocznych lat w życiu znanego muzyka. W 1979 roku Ozzy został wyrzucony z zespołu Black Sabbath, na co wpływ miało jego uzależnienie od używek.

Rok 1970. 18-letnia wówczas Sharon poznaje członków zespołu Black Sabbath. Początkującą grupę muzyczną zajmował się ojciec Sharon, Don Arden, dla którego pracowała. Dziewięć lat później Ozzy Osbourne przez nadużywanie używek został wyrzucony z grupy. Pomocną dłoń wyciągnęła do niego Sharon.

Ozzy rozwiódł się z poprzednią żoną w 1982 roku i praktycznie od razu poślubił Sharon. Muzyk wciąż miał jednak problemy z nadużywaniem różnych substancji, co o mały włos nie doprowadziło do tragedii.

W 2016 roku na Sharon Osbourne odkryła, że jej mąż ma romans z fryzjerką. Wówczas... obcięła rękawy we wszystkich ubraniach mężczyzny, a nawet złożyła pozew o rozwód. Ozzy publicznie błagał ją o przebaczenie w "The Talk". Wręczył jej wówczas pierścionek zaręczynowy z brylantem. Przeprosiny zostały przyjęte - w lipcu 2017 roku małżeństwo odnowiło przysięgę małżeńską w trakcie rodzinnej ceremonii w Las Vegas.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!