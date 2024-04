Rzuciła korporację, by spełnić marzenie. "Bliscy łapali się za głowy"

To wszystko zależy od uwarunkowań stopy. Wszystkie usztywnienia, grube platformy, słomkowe platformy, które się w ogóle nie zginają, które nie pracują ze stopą - to nie jest komfortowy but. Są klientki, które doskonale wiedzą, czego ich stopa potrzebuje i one nie wejdą w tematy słomkowych podeszw czy koturn. Myślę, że musimy zacząć od siebie. Zdarzało się, że przychodziła klientka, która zobaczyła dany model przez szybę. Nie było jej rozmiaru, mierzyła but za mały, ale chciała go kupić, bo miała zaplanowane wieczorne wyjście. To kupowanie pod wpływem emocji, a decyzje zakupowe trzeba podejmować świadomie.