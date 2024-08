Trenowała codziennie przed pracą. Nie spodziewała się podwójnego złota

Zdobycie dwóch złotych medali w dwóch różnych dyscyplinach na jednych igrzyskach to osiągnięcie, które nie zdarza się często. Ostatni raz podobny wyczyn miał miejsce 24 lata temu. W Sidney dokonała tego inna kolarka, Holenderka Leontiel van Moorsel, która wygrała wyścig ze startu wspólnego, indywidualną jazdę na czas i wyścig indywidualny na dochodzenie na torze.

Po zakończeniu nauki przeniosła się do Nowego Jorku, by rozpocząć pracę w korporacji. Właśnie tam zaczęła się jej przygoda z kolarstwem. Pewnego dnia wzięła udział w zajęciach dla początkujących w Central Parku.

Początkowo kolarstwo było dla niej jedynie formą aktywności fizycznej przed pracą. Każdego ranka, o piątej rano, wsiadała na rower, by pokonywać kolejne kilometry przed rozpoczęciem dnia w biurze. Następnie zaczęła startować w lokalnych zawodach kolarskich.

W pewnym momencie postanowiła zaryzykować wszystko i poświęcić się temu w pełni. Rzuciła pracę w korporacji i przeniosła się do Kalifornii, by trenować na pełny etat.

Na miesiąc przed igrzyskami w Paryżu Kristen Faulkner dołączyła do reprezentacji USA w kolarstwie szosowym.

- Przede wszystkim zależało mi właśnie na tym medalu na torze, ale oczywiście jestem bardzo szczęśliwa, że mam to złoto na szosie - mówiła w wywiadzie dla stacji Eurosport szczęśliwa Faulkner.

