WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 zarobkipensja Maja Kołodziejczyk 22-01-2020 (15:49) Rzuciła pracę w urzędzie. Od kiedy zatrudnił ją mąż, zarabia 7,2 tys. zł Agnieszka zaraz po studiach, wraz z koleżanką, dostała pracę w urzędzie. Jej pensja była marna, dopóki jej mąż nie założył własnej firmy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lepiej zarabia odkąd zatrudnił ją mąż (iStock.com) Znalezienie dobrej pracy jest często łutem szczęścia. Agnieszka dostała posadę w urzędzie tuż po odebraniu dyplomu z uczelni. Narzekała na swoją pensję, podobnie jak koleżanka, z którą zatrudniła się w tym samym miejscu. Nie wahała się rzucić etatu, kiedy mąż postawił wszystko na jedną kartę i rozkręcił biznes. Rzuciła pracę w urzędzie, aby pracować w firmie męża Agnieszka pracuje w firmie męża już od 15 lat i jest bardzo zadowolona ze swojej pensji. Sytuację opisała na jednym z forów internetowych. "Pracowałam w miejskim urzędzie. Z koleżanką po studiach dostałyśmy się na staż. Po stażu zostałyśmy zatrudnione, ale nasze pensje były bardzo niskie. W końcu mój mąż założył firmę. Najpierw prowadził ją sam, a ja pracowałam w urzędzie. Potem padł pomysł, żebym pracowała u niego. I tak trwa to już 15 lat" – opowiada. "Dostaję normalną pensję plus korzystam normalnie z dochodów firmy. Moja praca to logistyka, klienci, negocjowanie. Pilnuję terminów, przyjmuję nowych pracowników. Moja koleżanka pracuje dalej w tym urzędzie. Zarabia jakieś 2,4 tys. Ja - prawie trzy razy więcej" – dodaje. Agnieszka uważa, że wykonuje pracę na najwyższym poziomie, ale po odpowiednim szkoleniu wiele kobiet mogłoby robić to samo i osiągnąć podobne wyniki. "Problem w tym, że nie mają takiej możliwości. Od kilku lat mąż ma wspólnika. Firma ma kilka oddziałów i w jednym z nim pracuje żona tamtego. Kobieta po humanistycznym kierunku, która jak sama mi mówiła, nie miałaby bez męża szansy na wysokie zarobki. A też świetnie sprawdza się w pracy. Robi kawał dobrej roboty" – zapewnia Agnieszka. Historia Agnieszki zainteresowała internautów i pod jej postem szybko pojawiły się komentarze. "Ja też mam kasę dzięki mężowi. Bo mam fajnego faceta, który rozumie, że chcę się rozwijać i kocham swoją pracę. Dzielimy obowiązki domowe, nic nie muszę tłumaczyć i o nic prosić. Po prostu dzięki jego wsparciu mogę prowadzić firmę i zarabiać" – opowiedziała jedna z internautek. Wśród komentujących znalazły się również osoby, które wskazały różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. "Faceci też dostają pieniądze z domu, a fakt, że lepiej zarabiają od kobiet i nie przerywają kariery na macierzyński, też jest nie bez znaczenia. Takie życie kobiet, zwykle mają cięższej", "U mnie to samo. Mąż zarabia sześć razy więcej niż ja" – twierdzili komentujący. Niektórzy podkreślili również, że osoby bliskie powinny się w ten sposób wspierać i jest to całkowicie naturalne. " Ludzie coraz częściej otwierają swoje biznesy i pracują na swoim. Spora grupa dostała pomoc od rodziny i to chyba normalne, że gdy są możliwości, to rodzina pomaga", " A niech pomaga, nie widzę przeszkód" – dodali inni użytkownicy forum. Zobacz także: Chciała wytłumaczyć kobietom regułę spalonego. Nazwano ją seksistką Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :