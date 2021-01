Broniarz o nauce w "bańkach": "Idea jest warta dyskusji"

Gośćmi programu "Newsroom" byli Wojciech Gawlik (Fundacja EDU-klaster) oraz Sławomir Broniarz (prezes ZNP). Na pytanie o to, jak miałaby wyglądać nauka w "bańkach", którą popiera minister Czarnek, na początek odpowiedzi udzielił W. Gawlik: "Przemysław Czarnek nie jest zainteresowany tym wariantem, tylko wykorzystał nazwę bańki do określenia swojego pomysłu na powrót do szkół [...] To, co myśmy proponowali, jest również bardzo głębokie porozmawianie o tym, po jest szkoła, do czego służy i jakie cele ma realizować.". Natomiast Broniarz stwierdził, że pomysł jest warty rozważenia: "Nie ulega wątpliwości, że niestety codzienność jest trochę w kolizji do tego, o czym mówił pan Gawlik. Chociaż nie neguję faktu, że sama idea klastrów podporządkowania jednemu lub dwóm nauczycielom jest warta uwagi na poziomie 1-3".

