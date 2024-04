Gehenna więźniarki łagru

Nie mieliśmy prawa do szczęścia. Do miłości. Do bycia ludźmi. Byliśmy niewolnikami – pracuj i zdychaj. Nie mogłam wytrzymać nawet tych kilku miesięcy, które pozostały do końca kary. "Jestem wolnym człowiekiem", mówiłam sobie. "Nie mogę dalej tak żyć". A kiedy doszłam do zdrowia i wróciłam do pracy z na wpół działającym żołądkiem, postanowiłam uciec. Nie obchodziło mnie, że zimą to praktycznie niemożliwe, że sama daleko nie zajdę, że zamarznę w tundrze. Chciałam opuścić to miejsce nawet za cenę śmierci. Po pracy ubrałam się we wszystkie posiadane ubrania – na sukienki włożyłam robocze spodnie i płaszcz.