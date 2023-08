Najsłynniejsze psy w historii. Były wierne swoim panom do końca

Hachikō wraz z Ueno zamieszkał w jednej z dzielnic Tokio, Shibuya. Każdego dnia odprowadzał swojego pana na stację kolejową, skąd ten jechał do pracy. Pies wracał wtedy do domu i ponownie zjawiał się wieczorem, by powitać Ueno oraz towarzyszyć mu w spacerze powrotnym. Niestety, 21 maja 1925 roku profesor nie wrócił wieczornym pociągiem. W trakcie pracy doznał wylewu i zmarł. Po tym wydarzeniu rodzina Ueno starała się znaleźć nowych opiekunów dla Hachikō. Pies jednak ciągle uciekał i wracał do domu zmarłego pana oraz na stację Shibuya, gdzie czekał na jego powrót. Rytuał ten trwał nieprzerwanie przez 10 lat.