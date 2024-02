Trzy dni z życia Casanovy. Pobyt we Wrocławiu zapamiętał na długo

Ksiądz dwojga imion, syn weneckiego krawca Giovanni Battista, był libertynem prowadzącym awanturniczy styl życia, co w niczym mu nie przeszkadzało pełnić funkcję kanonika kapituły katedralnej we Wrocławiu. To on, niczym Sarastro, wprowadził gościa przez pierścień wrocławskich murów i światło Bramy Świdnickiej w nieznany świat.