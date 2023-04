Myślał, że nikt się nie upomni. Latami zwodził policję

Cela śmierci

14 września 2011 roku Anthony Sowell trafił do bloku dla skazanych na śmierć więzienia Chillicothe w Ohio. W listopadzie jego prawnicy złożyli apelację do Sądu Najwyższego Ohio. Mimo to, wyznaczono datę egzekucji na 29 października 2012 roku. Nie doszło do niej, bo uznano, że należy zaczekać na wynik apelacji. 8 grudnia 2016 roku apelację odrzucono. W maju 2017 roku Sowell zwrócił się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ale i tam nie uzyskał pomocy. Egzekucję odroczono do 18 listopada 2020 roku. W międzyczasie skazany się rozchorował. W styczniu 2021 roku przeniesiono go do szpitala, gdzie zmarł 8 lutego o godzinie 15:27. Władze nie ujawniły, co było powodem śmierci. Zapewniono jedynie, że nie COVID-19.