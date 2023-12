Najgorsze produkty z Biedronki. Lepiej nie kupuj na święta

Oddanie etapu przygotowania w ręce producentów może mieć różne efekty - czasami naprawdę dobre, bo trafia do nas potrawa wysokiej jakości. Niestety czasem jest odwrotnie - a świąteczne gotowce są pełne zbędnych dodatków, cukru czy oleju palmowego. I właśnie to było kluczem do poniższego zestawienia. Najlepsze świąteczne gotowce to te, których skład jest możliwie krótki, bez zbędnych dodatków do żywności, tłuszczu palmowego czy cukru pod pięcioma różnymi postaciami.