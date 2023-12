Nie smaż karpia na czym innym. Tylko ten tłuszcz się nadaje

Najlepszym wyborem będzie olej rzepakowy. Jest to olej roślinny o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i bogaty w kwasy omega-3, co sprawia, że jest korzystny dla zdrowia. Ponadto, olej rzepakowy ma stosunkowo wysoką temperaturę dymienia, co oznacza, że jest stabilny podczas smażenia w wysokich temperaturach. Ma neutralny aromat przez co nie zdominuje smaku ryby.