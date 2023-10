Nałóż na twarz i poczekaj. Zapomnisz o przebarwieniach

Witamina C – działa silnie antyoksydacyjnie i tworzy idealny duet wraz z kremem SPF

W dużym stopniu neutralizuje skutki wpływu promieni UV. Poza tym witamina C jest mocno niestabilna i używanie jej rano, bez filtra SPF, nie ma sensu. Witamina C wyrównuje koloryt skóry i jest idealna na przebarwienia, a także zwiększa syntezę kolagenu. Na szczęście witamina C nie podrażnia mocno skóry tak jak retinoidy. Jednak warto zachować ostrożność i nie wprowadzać wszystkich składników jednocześnie. Każda skóra może zareagować inaczej i warto siebie obserwować. Produkty z witaminą C warto przechowywać w lodówce i stosować na noc lub rano pod krem SPF.