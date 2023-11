Grzegorz Ciechowski, Małgorzata Potocka i Anna Wędrowska

Małgorzata Potocka wspomina to tak: "Kończyłam właśnie łódzką Szkołę Filmową i robiłam film dyplomowy. Mąż powiedział, że potrzeba do niego dobrej oprawy muzycznej i że słyszał o takim zespole rockowym Republika. I o takim chłopaku…". Traf chciał, że zespół wkrótce przyjechał do Łodzi. "Umówiłam się, że po ostatnim koncercie spotkam się z liderem zespołu Grzegorzem Ciechowskim. Usłyszałam go. Pomyślałam, że to absolutnie znakomita muzyka i właśnie taką chciałabym do mojego filmu".