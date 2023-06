Stanisława Celińska. Z losem walczyła od dziecka

Nie jest już smukłą dziewczyną, nie uwodzi urodą, ale jest doskonałą aktorką. Niemal co roku gra w nowym filmie, podziwiają ją miłośnicy teatru i wielbiciele jej wokalnego talentu. We wrześniu 2020 roku na opolskim festiwalu zaśpiewała "Szeptem" Ludmiły Jakubczak oraz "Niech minie złość". I tylko część widzów żałowała pewnie, że zabrakło jej słynnego "Songu sprzątaczki" ze słowami Jonasza Kofty: "Jak one te ludzie brudzo to opadajo rece/Jak pracujo brudzo/Jak nocujo brudzo/Jak sie nudzo to brudzo najwięcej!".