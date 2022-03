Stanisława Celińska napisała wiersz. Jest skierowany do Władimira Putina

"Odezwa do Putina" - brzmi tytuł wiersza autorstwa Stanisławy Celińskiej, która skierowała swoje słowa do prezydenta Federacji Rosyjskiej. To w nim zaapelowała, aby okazał swoją wrażliwość, odnosząc się do tego, jakim był dzieckiem. "Co powiesz temu chłopcu, którym kiedyś byłeś?" - czytamy.