Prowadzi hotel bez dzieci. Goście próbowali przechytrzyć obsługę

O jakich sytuacjach mowa? - Ciągle wchodziłam do sali i zwracałam uwagę rodzicom albo dzieciom, że czegoś nie wolno robić, ale nikt nie zwracał uwagi na to, co mówię. Dzieci kontynuowały gonitwę za kotami czy tupanie, a to stresujące dla zwierząt. Waliły je zabawkami po głowach - bo mają się z nimi bawić i koniec! Pamiętam też sytuację, która mnie zmroziła. Mama wzięła dziecko na ręce i podniosła do kota, gdy ten akurat leżał wysoko na półce, schowany przed ludźmi. Dziecko mocno przysunęło się do kota buzią, a wtedy kot je odepchnął i drapnął prosto w twarz - opisuje.