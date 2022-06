Nie lubię swojego dziecka. "Nasz dzień to walka o przetrwanie"

- Nasz dzień to walka o przetrwanie od rana do nocy. Awantury są o dosłownie wszystko - mówi Anna. I wymienia: - Kakao jest za gorące. Dolewam mleka – za zimne. Woda do mycia? Za gorąca, za zimna, za dużo piany, za mało. Nie lubi tych spodni, mimo że kilka dni wcześniej były w porządku. Zawsze chce się bawić tą samą zabawka co brat, więc co chwilę są o to walki.