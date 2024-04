Rozsyp odrobinę. Mrówki szybko się wyniosą

Domowy sposób na mrówki

Przede wszystkim rozpocznij wypędzenie mrówek od znalezienia ich gniazda. Owady wchodzą do domów przez szczeliny w pobliżu okien lub drzwi, ale to nie ich jedyna możliwość wejścia do mieszkania. Mrówki potrafią wspiąć się po rurach kanalizacyjnych i zadomowić się nawet na wyższych piętrach budynku.