Lubisz, gdy w ogrodzie pachnie kwiatami? Zobacz, co warto uprawiać

Jedną z typowych roślin ogrodów wiejskich jest groszek pachnący (Lathyrus odoratus). To jednoroczne pnącze o efektownych motylkowych kwiatach. Rozmiar zależy od warunków i terminu siewu, maksymalnie dorasta do ok. 200 cm wysokości. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Często uprawia się go przy ogrodzeniach i ścianach.