Boho, czyli co dokładnie oznacza ten trend?

W tym sezonie jest szczególnie popularny, a pokaz marki Chloe na sezon FW 2024 na pewno się do tego przyczynił. Jednak co dokładnie oznacza ten trend, skąd się wywodzi i jak można go zinterpretować we współczesnych stylizacjach?

Kluczowe elementy boho

Styl boho wyróżnia się charakterystycznymi cechami, które tworzą spójną całość, ale jednocześnie pozwalają na dużą swobodę w doborze elementów. Poniżej znajdziesz kluczowe elementy, które definiują ten trend.

Kwiatowe wzory. Boho to także bogactwo wzorów. Najpopularniejsze są wzory kwiatowe, inspirowane naturą, oraz motywy etniczne, nawiązujące do kultury ludowej z różnych zakątków świata. Paisley, mandale czy geometryczne wzory plemienne - z tym może wam się kojarzyć ten styl.

Lekkie, naturalne tkaniny. W boho dominują tkaniny takie jak: len, bawełna, jedwab czy wełna. Materiały te są przewiewne, miękkie i często mają delikatną fakturę, co idealnie wpisuje się w ideę bliskości z naturą.

Agnieszka Woźniak-Starak w stylizacji boho © AKPA | AKPA

Frędzle, koronki i hafty. To jedne z najważniejszych ozdobników stylu boho. Sukienki, bluzki i torebki często są dekorowane frędzlami, koronkami lub haftami, co dodaje im artystycznego, ręcznie wykonanego charakteru. Te detale przywodzą na myśl estetykę rzemiosła i kultury ludowej.

Warstwowość. Styl boho opiera się na swobodnym mieszaniu różnych warstw ubrań. Długie sukienki noszone z kardiganami, kimona nałożone na topy, swetry zestawiane z sukienkami to klasyczne elementy boho, które tworzą wielowymiarowe stylizacje.

Luźne, zwiewne fasony. Komfort i swoboda ruchów to podstawa boho. Dlatego w tym stylu dominują luźne, długie sukienki maxi, tuniki, szerokie spodnie i zwiewne spódnice. Ubrania mają wyglądać naturalnie i nie krępować ruchów, podkreślając wolność, która jest sercem boho.

Akcesoria. Biżuteria w stylu boho to często wyraziste, duże naszyjniki, bransoletki, pierścionki i kolczyki. Popularne są także kapelusze z szerokim rondem, torebki z frędzlami, plecione paski oraz okulary przeciwsłoneczne w stylu retro.

Jessica Mercedes w stylizacji boho © AKPA | AKPA

Historia i geneza stylu boho

Styl boho, znany również jako bohemian, wywodzi się od słowa "bohema" (bohème), które w XIX wieku odnosiło się do artystów, pisarzy i twórców, prowadzących nietypowy styl życia. Wolność to klucz i ich motto.

Bohema była ruchem kontrkulturowym, który odrzucał społeczne normy i stawiał na swobodę twórczą oraz wyrażanie indywidualności. Ten sposób życia artystów zaczął przekładać się również na ich sposób ubierania – swobodny, pełen wzorów, kolorów i etnicznych inspiracji.

Współczesne boho, które znamy z mody, zyskało popularność w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy to subkultura hippisowska zaczęła czerpać inspiracje z mody cyganerii artystycznej, jak również z kultur świata, takich jak Indie, Afryka czy Bliski Wschód. Był to czas buntu przeciwko sztywnym zasadom społecznym, a moda stała się jednym z narzędzi wyrażania wolności, miłości do natury oraz pokoju.

Joanna Horodyńska w kreacji boho © AKPA | AKPA

Rosnąca popularność stylu boho

Styl boho ma w sobie coś, co przyciąga ludzi - niezależnie od epoki. Oto kilka powodów, dlaczego ten trend zyskał tak wielką popularność.

Vintage vibes. Vintage to również mocny trend. Styl boho nawiązuje do mody lat 60. i 70., co sprawia, że jest chętnie wybierany przez osoby, które kochają estetykę vintage. Połączenie retro z nowoczesnymi elementami daje niepowtarzalny efekt, który jest zarazem modny, jak i ponadczasowy. Odrobina romantyzmu. Boho wprowadza do mody nutę nostalgii i romantyzmu. Zwiewne sukienki, delikatne koronki i naturalne tkaniny nadają stylizacjom lekkości i subtelności, co sprawia, że czujemy się w nich wyjątkowo kobieco. Wolność wyrażania siebie. Boho to styl, który pozwala na dużą swobodę w tworzeniu swoich stylizacji. Możesz dowolnie łączyć elementy, nie musisz trzymać się sztywnych zasad. To przestrzeń do zabawy modą i wyrażania swojej indywidualności. Bliskość z naturą. Boho to styl, który czerpie z naturalnych tkanin i kolorów, inspirowany jest przyrodą. Dla osób, które cenią sobie ekologię i zrównoważoną modę, boho jest wyborem, który odzwierciedla te wartości. Uniwersalność. Boho pasuje do wielu okazji. Możesz nosić stylizacje boho na festiwale muzyczne, na plażę, ale także na co dzień w mieście. Jego uniwersalność sprawia, że łatwo można dostosować go do różnych sytuacji.

Anna Karwan w stylizacji boho © AKPA | AKPA

Jak stylizować boho na co dzień?

Współczesna interpretacja stylu boho łączy klasyczne elementy z nowoczesnymi akcentami. Można go nosić na wiele różnych sposobów, zależnie od okazji i indywidualnych preferencji.

Casual. Wybierz luźną sukienkę maxi, sandały na płaskim obcasie i delikatną biżuterię. Stylizację dopełnij kapeluszem i torebką z frędzlami. Idealnie sprawdzi się na spacer po mieście lub spotkanie z przyjaciółmi. Na festiwale. Festiwale i koncerty to prawdziwa mekka stylu boho. Postaw na dżinsowe szorty, top z koronką lub frędzlami i kimono. Dodaj dużo biżuterii, okrągłe okulary przeciwsłoneczne i botki. Boho eleganckie. Chociaż boho kojarzy się z luźnym stylem, możesz również stworzyć eleganckie stylizacje. Wybierz długą, jedwabną sukienkę z etnicznym wzorem, zestaw ją z wysokimi sandałami i delikatną, złotą biżuterią. Taki look idealnie sprawdzi się na romantyczną kolację lub formalne przyjęcie.

Julia Żugaj w stylizacji boho © AKPA | AKPA

Styl boho to coś więcej niż tylko trend. To filozofia życia, która celebruje wolność, naturę i kreatywność. W modzie boho łączy różnorodne wpływy kulturowe. To styl dla osób, które kochają modę, ale chcą, by ich ubrania były nie tylko piękne, ale również wygodne i odzwierciedlały ich indywidualność.

Milena Bekalarska © Milena Bekalarska | Milena Bekalarska

Milena Bekalarska jest stylistką i zajmuje się kreowaniem wizerunku. Najgorętsze trendy ma w małym placu, a wiedzą na temat mody i stylizacji dzieli się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

