Rybaczki - koszmar z dzieciństwa czy hit tego sezonu?

Bella Hadid przywraca znienawidzone spodenki do łask?

Moda zatacza koło i często wraca ze swoimi trendami. To wiemy nie od dzisiaj. Tak jest również w przypadku tych spodni. Mowa o "rybaczkach", które możemy kojarzyć z naszego dzieciństwa. Ten model się kocha albo nienawidzi. Capri to spodnie, które przeżywają teraz renesans.

Dom mody Jacquemus zaprezentował ten model spodni już w pokazie "ready to wear" na sezon wiosna lato 2023. Była to nowość, na wybiegu pojawiło się kilka opcji, między innymi jeansowe oraz capri w groszki. Aktualnie na ulicy często możemy zobaczyć ten model spodni w różnych odsłonach. Projektanci stylizują go na wiele sposobów. Wygląda dobrze w wersji sportowej oraz w stylizacji bardziej eleganckiej.

Rybaczki to koszmar z dzieciństwa. Czym się charakteryzują i jak je nosić?

Ten model spodni jest dopasowany i sięga delikatnie za kolano. Zazwyczaj jest z materiału, który przylega do ciała, ale marki oferują czasem jeansowe opcje. Czym różnią się rybaczki od bermudów? Szerokością. Bermudy to szorty, które sięgają również kolan, ale nogawka jest o wiele szersza niż w rybaczkach.

Capri to świetna alternatywa do krótkich szortów. Długość za kolano możemy wykorzystać przy spotkaniach biznesowych oraz w pracy. Świetnie będą wyglądać z marynarką oversize lub z białą koszulą. Możemy nosić je w chłodniejsze dni, więc na przestrzeni roku będą nam dłużej służyć niż krótkie spodenki.

Bella Hadid w rybaczkach © Getty Images, | Michael Stewart

Dlaczego warto w nie zainwestować?

Mam nadzieję, że odczaruję ten model spodni i dacie mu szansę w tym sezonie. Rybaczki świetnie wyglądają przy masywniejszych nogach. Latem zastąpią nam krótkie spodenki. Natomiast w chłodniejsze dni możemy je łączyć z długimi płaszczami i pełniejszymi butami. Świetny element biznesowych stylizacji. Sprawdzą się w pracy z elegancką marynarką.

Jak nosić rybaczki? © Getty Images, | 2023 Neil Mockford

Jakie buty z nimi łączyć?

Dobrze wyglądają z płaskim obuwiem. Nie musisz się obawiać, że skrócą sylwetkę. Latem połącz je z klapkami, jak Bella Hadid, a jesienią zestaw z mokasynami lub balerinkami. Sandałki na obcasie to również dobry kierunek. Jeżeli zamierzasz stworzyć wygodną stylizację, postaw na sportowe buty.

Bella Hadid w rybaczkach © Getty Images, | Michael Stewart

Czy rybaczki są korzystne dla naszej sylwetki? Oczywiście. Dopasowany fason podkreśla sylwetkę. Jednak nie odkrywa wszystkiego tak, jak krótkie spodenki oraz spódniczki mini.

Czy rybaczki są korzystne dla sylwetki? © Getty Images, | STEPHANE CARDINALE

Historia spodni capri

Spodnie typu capri po raz pierwszy pojawiły się w latach 40. XX wieku, a ich powstanie zawdzięczamy niemieckiej projektantce mody Sonji de Lennart. To ona w 1948 roku zaprojektowała spodnie sięgające do połowy łydki, które nazwano "capri" na cześć wyspy Capri we Włoszech, gdzie spędzała wakacje i skąd czerpała inspiracje.

Capri były luźną alternatywą dla tradycyjnych, pełnej długości spodni, które noszono wówczas głównie w kontekście sportowym lub podczas pracy. Dzięki długości 3/4, spodnie te były przewiewne, wygodne i idealnie nadawały się do letnich stylizacji.

Włochy w latach 50. stały się jednym z centrów mody, a wyspa Capri była ulubionym miejscem wakacyjnym dla bohemy artystycznej, co przyczyniło się do popularyzacji tego kroju spodni. Sama wyspa Capri kojarzyła się z luksusem, elegancją i beztroską, a rybaczki zaczęły utożsamiać te wartości.

Lata 50.

Warto zauważyć, że capri były czymś nowym i odważnym, bo stanowiły alternatywę dla spódnic i sukienek, które dominowały w kobiecej garderobie. W czasach, kiedy spodnie były jeszcze stosunkowo nowym elementem damskiej mody, długość 3/4 była uznawana za innowacyjną i odważną.

W latach 50. spodnie capri zyskały globalną popularność, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów garderoby damskiej. Na ich sukces wpływ miały przede wszystkim ikony kina i stylu, takie jak Audrey Hepburn i Grace Kelly. Hepburn była jednym z największych ambasadorów tego fasonu.

Capri w latach 60.

Lata 60. przyniosły jeszcze większą popularność dla spodni capri, które w tym czasie zaczęły być symbolem nowoczesności i emancypacji kobiet. Styl ten przyciągał uwagę nie tylko ze względu na swoją praktyczność, ale również na skojarzenia z niezależnością i siłą. Kobiety zaczęły szukać większej swobody w modzie, a capri były po prostu luźniejsze od dopasowanych sukienek i odpowiadały na te potrzeby.

Były noszone przez młode kobiety, które chciały wyrazić swoją indywidualność i odejść od sztywnej formalności poprzednich dekad. Capri zaczęły występować w różnych wariantach – od eleganckich, przez sportowe, po codzienne modele, co czyniło je coraz bardziej popularne.

Wielki powrót

Mimo że spodnie capri straciły na popularności w latach 70. i 80., powróciły na wybiegi w latach 90. i od tego czasu nieustannie są obecne w modowych kolekcjach. Współcześnie capri są noszone przez kobiety na całym świecie, zarówno w wersjach sportowych, jak i eleganckich. Stały się elementem garderoby kapsułowej, który idealnie łączy wygodę z szykiem.

Rybaczki znów na topie! © Getty Images, | RICHARD ONTIVEROS-GIMA

Dzisiejsze capri są dostępne w różnorodnych krojach i materiałach, od bawełnianych, po denim i eleganckie tkaniny, co czyni je uniwersalnym wyborem na różne okazje. Możemy zobaczyć je w stylizacjach casualowych, biznesowych oraz na czerwonym dywanie. Dzięki swojemu charakterystycznemu krojowi, który odsłania łydkę, capri nadal nadają sylwetce lekkości, co sprawia, że są idealne na cieplejsze dni.

Rybaczki rządzą w stylizacjach gwiazd © Getty Images, | 2024 Bauer-Griffin

Kto już pokochał spodnie capri, czyli rybaczki?

Słynna aktorka, o której już wspomniałam, czyli Audrey Hepburn uwielbiała te spodnie. Często je nosiła w swoich prywatnych stylizacjach. Natomiast możemy również zobaczyć ją w tych spodniach w kilku filmach, m.in. "Rzymskie wakacje" oraz "Sabrina".

Aktualnie modelki często wybierają capri - Kednall Jenner, Gigi Hadid. Pojawiają się również w stylizacjach takich gwiazd jak Victoria Beckham, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sarah Jessica Parker.

Rybaczki znów na topie! © Getty Images, | Michael Stewart

W ostatnich latach spodnie capri stały się bardzo popularne. To element nowoczesnego stylu, który pojawił się w trendach. Mam nadzieję, że przekonałam was do słynnych rybaczków i spróbujecie wykorzystać ten fason w swoich stylizacjach.

Milena Bekalarska © Milena Bekalarska | Milena Bekalarska

Milena Bekalarska jest stylistką i zajmuje się kreowaniem wizerunku. Najgorętsze trendy ma w małym placu, a wiedzą na temat mody i stylizacji dzieli się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

© Materiały WP

