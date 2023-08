Pierwsze szpitale położnicze były mordowniami. Przy porodzie umierało nawet 30 proc. kobiet

Z sekcji zwłok prosto do porodu

"Lekarską" klinikę słusznie postrzegano jako umieralnię czy wręcz mordownię. Kobiety w ciąży robiły wszystko byle do niej nie trafić. I choć liczby mówiły same za siebie, to medyczny establishment nie przyjmował do wiadomości, iż źródłem kryzysu są sami lekarze.