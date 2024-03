Pierwszy list Jagiełły spod Grunwaldu. Co napisał do żony po zwycięskiej bitwie?

Władysław Jagiełło nie żegnał się z żoną w dobrej atmosferze. Przed bitwą pod Grunwaldem miał powody, by sądzić, że Anna Cylejska, ślepo wierząca krewniakom, naraziła kraj na wojnę na dwóch frontach naraz. Mimo to po zwycięskiej batalii król w pierwszej kolejności napisał właśnie do królowej. Co miał jej do przekazania?