Praca i życie katów w nowożytnej Polsce. Ile zarabiali, jakie mieli zadania i dlaczego tak ich unikano?

Prawo zezwalało na trzy serie tortur przedzielone kilkugodzinną przerwą, choć bywało, że rozdzielał je tylko krótki interwał, w którego trakcie sędzia pytał oskarżonego czy przyznaje się do winy. W przeciwieństwie do Niemiec, Francji czy Hiszpanii, gdzie stosowano wymyślne formy zadawania cierpienia, tortury w dawnej Polsce nie należały do wyszukanych.