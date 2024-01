Kosmata Maria Magdalena

Kosmate myśli średniowiecznych ludzi

Ale nie jest to jedyne wytłumaczenie. Inna teoria głosi, iż włochate ciało Marii Magdaleny to oznaka, iż w pustelni zdołała ona odciąć się od swojej cielesności (w której w średniowieczu upatrywano źródła grzechu). Bo choć świętą szpecą gęste włosy porastające ją od stóp do szyi, to jej twarz na wspomnianych przedstawieniach (m.in. na dyptyku fundacji rodziny Winterfeldów z Gdańska z ok. 1430 roku czy ołtarzu z kościoła w Moszczenicy Niżnej z ok. 1480 roku) jest piękna. Malarzom nie chodziło więc o to, by zohydzić widzom nawróconą grzesznicę, ale podkreślić , że w imię dobra Maria wyrzekła się dbania o ciało. Słowem: się "zapuściła". A przy okazji – jak głosi legenda – przestała jeść i pić.