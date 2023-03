Zbrodnie w Wolnym Państwie Kongo. Porywali kobiety, kazali gwałcić matki, nieposłusznym odrąbywali dłonie

Na początku lat 90. XIX wieku na świecie rozpoczął się prawdziwy boom na kauczuk. W prywatnym państwie Leopolda pozyskiwano go z długich pnączy z rodzaju Landolphia, oplatających wysokie drzewa lasu równikowego. O ile samego surowca było w brud, to duży problemem stanowiło pozyskanie siły roboczej niezbędnej do jego zbioru.