Jak powinny wyglądać majtki po całym dniu? Odpowiedź zdziwi wielu

Jeżeli masz bieliznę, w której poci ci się pupa, i odczuwasz wielką ulgę, gdy ją zdejmujesz, to zrób z niej szmatkę do lustra (tylko żeby lustro nie zaczęło się dusić!). A czy kolor majtek może mieć znaczenie dla zdrowia cipki? Zasadniczo nie, ale bywają wyjątki — niektóre ciemne barwniki do tkanin to równie ciemne charaktery w kwestii reakcji alergicznych. Zdarza się to rzadko, ale wspominam o tym na wszelki wypadek.