Nigdy nie kupuj. Ekspertka grzmi: Tykająca bomba

Majtki, pończochy i rajstopy to tylko niektóre z produktów, które przez większą część dnia mają bezpośredni kontakt z ciałem. Bielizna wykonana z pewnego rodzaju surowców utrudnia oddychanie skórze, przez co w ciele gromadzi się wilgoć. Ekspertka ostrzega, że to może doprowadzić do przykrych konsekwencji, m.in. grzybicy stóp czy infekcji okolic intymnych.