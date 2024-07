Są już w całej Polsce. Spryskaj balkon i parapety

Chociaż te robaczki wyglądają jak pajączki lub kleszcze, to w rzeczywistości są roztoczami. Lądzień czerwonatka osiąga długość do 4 mm, a jej ciało jest pokryte jaskrawymi, czerwonymi włoskami. Nie są one groźne ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Niemniej jednak, aby uniknąć ich przeniesienia się do mieszkania, warto zadziałać szybko.

Lądzień czerwonatka - dlaczego pojawia się na oknach i balkonach?

Chociaż przypominają kleszcze czy miniaturowe pająki, charakterystyczny jest ich intensywnie czerwony kolor. Lądzień czerwonatka występuje na polach, w parkach, a także na elewacjach budynków. Uwielbia ciepłe, słoneczne miejsca, dlatego często można je spotkać na parapetach czy balkonach.

Niestety, z balkonów czy parapetów czerwone robaczki mogą przenosić się do wnętrz naszych domów, co może wywołać pewien dyskomfort. Co więcej, ich zdolność do szybkiego rozmnażania sprawia, że problem może szybko narastać, prowadząc do powstania całej kolonii pajęczaków.

Jeśli zaobserwujesz je na balkonie lub w domu, nie zabijaj ich. Są one bardzo pożyteczne, ponieważ żywią się szkodnikami ogrodowymi. Aby je odstraszyć, przygotuj prosty oprysk złożony z dwóch składników.

Zmieszaj z wodą i spryskaj balkon. Uciekną w popłochu

Aby zapobiec rozmnażaniu pajęczaków, przygotuj domowy oprysk z wody i octu w proporcji 1:2. Dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i spryskaj nią balkon oraz ramy okienne.

Zabieg powtarzaj przez kilka dni, aż zauważysz, że pajęczaki znikają. Nie zapomnij o spryskaniu parapetów i wejścia na balkon, gdyż lądzienie często przebywają w tych miejscach.

