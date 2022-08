Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski spodziewają się dziecka. Oto piękna historia ich miłości

"Wojtek zaczął do mnie pisać. Na początku byłam sceptyczna, nie wiedziałam za bardzo, o co mu chodzi. Przy tym spektaklu towarzyszyły mi takie emocje, taki stres, że żyłam w trochę innym świecie. Nawet nie do końca pamiętałam, jak Wojtek wygląda. Ale zaczął mnie zaskakiwać swoimi wiadomościami, bo Wojtek ma bardzo wysublimowane, inteligentne poczucie humoru. Zaintrygował mnie" – powiedziała aktorka w rozmowie z dziennikarką "Vivy!".