Są małżeństwem niemal pół wieku. Nie każdy wie, kim jest jego żona

Pochodzący z Włodawy Grabarczyk początkowo nie planował związać swojego życia z aktorstwem i po maturze zdawał na zootechnikę do Olsztyna. Kierunku ostatecznie nie ukończył, jednak to właśnie w 1972 roku poznał swoją przyszłą żonę.

- Żartuję, że pojechaliśmy tam, żeby się poznać. To było prawdziwe zrządzenie losu - mówił w rozmowie z Cafe Senior.

Zauroczenie szybko przerodziło się w miłość, która przetrwała nawet to, że młodzi studiowali w innych miastach. On w warszawskiej szkole teatralnej, a ona w Gdańsku. Spotykali się w weekendy, jednak w pewnym momencie postanowili się pobrać i zamieszkać wspólnie w stolicy.

