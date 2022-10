Masz zmechacony sweter? Jest dla niego ratunek!

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Aby sweter czy bluza nie zmechaciły się po pierwszym praniu, warto trzymać się kilku prostych zasad. Po pierwsze - zawsze czytajmy, co jest napisane na metce. Wskazówki dotyczące prania i suszenia są niezbędne i trzeba się ich trzymać. Po drugie - zabezpieczajmy tkaninę, przewracając ją na drugą stronę, zanim wrzucimy ubranie do pralki. Kolejną ważną zasadą jest zawsze sugerowanie się kolorami oraz tkaninami przy ustawianiu programu pralki. Na koniec - wszelkie delikatne ubrania, a w tym ulubione jesienne i zimowe swetry, suszmy na płasko. Starajmy się też nie przepełniać pralki - tu najlepiej zadziała metoda im mniej, tym lepiej. Czytajmy też, do jakich tkanin oraz kolorów są konkretne płyny do mycia i proszki. Stawiajmy również na te jak najbardziej naturalne substancje. Dobrze jest również przemyśleć unikanie wirowania, które szybko niszczy delikatne tkaniny.