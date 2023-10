Zrobiły "zamieszanie" w lokalu wyborczym. Relacja aktorek

- Oglądam obrazki zza granicy i tak mnie wzruszają. Naprawdę. Łezka w oku się zakręciła. Jesteśmy wspaniałym narodem, słuchajcie! Jestem wdzięczna, że się tak poderwaliście, zobaczymy, jakie będą wyniki na koniec, ale ten zryw jest imponujący. Mam nadzieję tylko, że macie wodę i jedzenie. To, że stoicie w takich kolejkach, to jest bohaterstwo i to jest coś pięknego! Jestem przekonana, że jesteście wspaniale zorganizowani i sobie poradzicie - powiedziała.