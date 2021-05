Są po trzydziestce i płacą dłonią w sklepie. "Suma się zgadza"

- Moja dziewczyna na początku bała się ewentualnych komplikacji, lub wysyłania danych przez chip, na szczęście tak nie jest! Reszta rodziny nie ma z tym problemu. Nie mamy tradycji niedzielnych obiadów, więc nie jest to temat na rodzinną rozmowę przy rosole. Co innego znajomi, oni, ci co lubią tatuaże lub inne modyfikacje, to się dopytywali, jak to działa, gdzie to sobie można wszczepić. Raz było śmiesznie i smutno zarazem – pokazałem chip, żartując, że to po szczepionce, kolega przez chwilę, aż nie wyjaśniłem, był przerażony, że antyszczepionkowcy mogliby mieć rację, że szczepionka to chip!!! (śmiech) Na szczęście dowcip wyjaśniłem, nikt przy tym nie ucierpiał!