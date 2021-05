Zastąpią podpaski i tampony? Majtki menstruacyjne podbijają międzynarodowe rynki

Okres, menstruacja, miesiączka - w Polsce to niestety wciąż temat tabu. Jednak dziewczyny coraz śmielej mówią o swoich doświadczeniach związanych z okresem. Producenci wszelkich artykułów higienicznych starają się szybko reagować na potrzeby rynku i tworzą coraz to bardziej nowoczesne produkty. Dzisiaj nie wystarczy już, by środek higieniczny był niezawodny, musi być także eko, a jego producent powinien wspierać kobiety dotknięte ubóstwem menstruacyjnym.