Są razem od 40 lat. Po ślubie zniknął z show-biznesu, by zaopiekować się żoną

"Ranczo", "Okruchy wojny", czy "Historia Roja" to tylko kilka produkcji, w których mieliśmy okazję oglądać Jacka Kawalca. Aktor przyszedł na świat 29 września 1961 roku w Warszawie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową im. Leona Schillera w Łodzi.

Od ponad 40 lat jest związany z jedną kobietą. Swoją żonę poznał w Teatrze Komedia. Ona pracowała jako sekretarz literacki, a on występował na scenie. Pewnego dnia podczas próby, kobieta zasiadła na widowni, co zachęciło młodego aktora do nawiązania kontaktu. Joanna od razu zwróciła jego uwagę. Tak zaczęła się historia ich miłości.