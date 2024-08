Sam jest po operacji. Jego żona również ma problemy z sercem

Jakub Tolak niedawno przeszedł poważną operację, polegającą na usunięciu tętniaka aorty oraz "plastyce zastawki aortalnej". Aktor przyznał, że o wadzie wiedział od 20 lat i co roku z tego względu meldował się u kardiologa. "Z tego typu operacjami zwykle się czeka do momentu, gdy ryzyko pęknięcia tętniaka przewyższa ryzyko związane z operacją" - wyjawił Tolak na Instagramie.

Okazuje się, że ukochana Jakuba Tolaka również wie, co oznaczają problemy z sercem. "Słyszałam od lekarzy, że taka moja uroda" - wyznała.

Jak podkreśla, w ciągu ostatnich kilku dni obydwoje dostają mnóstwo wiadomości na temat chorób serca. Wielu internautów ma za sobą podobne doświadczenia, albo przygotowuje się do pierwszej wizyty u kardiologa.

