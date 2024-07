Jakub Tolak o początkach związku. "Był ogień"

W pewnym momencie rozmowy Jakub Tolak zapytał żonę o to, co ją w nim najbardziej irytowało. Okazało się, że aktor maniakalnie żuł gumę, co bardzo denerwowało jego partnerkę. W dalszej części nagrania Zofia Samsel opowiedziała, co pamięta z ich pierwszej rozmowy na Tinderze.