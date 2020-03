Samantha Geimer o aferze po Cezarach. Czyżby broniła Romana Polańskiego?

Roman Polański nie pojawił się na rozdaniu Cezarów – francuskich nagród filmowych. Ostatecznie zdobył trzy statuetki, co spotkało się z bojkotem ze strony niektórych przedstawicielek tamtejszego kina. Samantha Geimer, którą przed laty zgwałcił reżyser, zareagowała na to krótkim postem na Twitterze.

Samantha Geimer i Roman Polański

Informacja, o tym, co działo się we Francji, nie umknęła uwadze Samanthy Geimer. Amerykanka została zgwałcona przez Polańskiego w wieku 13 lat. Z powodu tej sprawy artysta uciekł z USA do Francji. Tam pozostaje do dzisiaj i jest ulubieńcem kolegów po fachu. Geimer dawno wybaczyła Polańskiemu to, co jej zrobił. Kiedy francuskie feministki zaczęły używać jej nazwiska, bardzo się oburzyła.