Samodbałość. Anna Lewandowska: W ogóle nie musimy być perfekcyjne

Uwielbiam Boże Narodzenie i całą tę świąteczną magię. W tym roku znowu ubrałyśmy z Klarą choinkę już w listopadzie. Podobno to niezgodne z tradycją, ale ja chcę tworzyć własne tradycje i piękne wspomnienia z moją rodziną. Świąteczne akcenty w domu, kolędy, zapach pierniczków i świec to mój absolutny must have przez cały grudzień. Za tym wszystkim stoi jednak to, że w święta możemy w końcu być wszyscy razem. W ubiegłym roku wiele rodzin z powodu pandemii spędziło te święta w dużo mniejszym gronie niż zwykle. Myślę, że wiele osób zrozumiało wtedy, że to właśnie bliscy sprawiają, że Boże Narodzenie jest takie magiczne.