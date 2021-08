Sanah triumfowała na gali "Fryderyki". Jej piosenka "Ale jazz" jest także hitem na pielgrzymkach

- W liceum bałam się przyznać, że śpiewam sobie jakieś piosenki, nie chciałam, żeby ktokolwiek się dowiedział. Znajomi z klasy, którzy bardzo mnie wspierali, zachęcili mnie do pokazania tego nauczycielom. Nikt nie gardził tym, że poszłam w rozrywkę, wszyscy kibicowali. Nawet jeśli komuś się nie podobało, był na tyle kulturalny, żeby mi o tym nie powiedzieć. Profesorowie zaprosili mnie do wykonania moich kompozycji w teatrze, ze szkolną orkiestrą, więc dzięki nim zagrałam pierwsze koncerty. To był superczas - opowiadała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".